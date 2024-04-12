Хави — об уходе из «Барселоны»: моё решение не изменится, оно правильное

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз заявил о решении покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Моё решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял, является правильным. И я не меняю своего мнения», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что специалист объявил об уходе из каталонской команды в конце сезона. 44-летний испанец возглавил её в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса».