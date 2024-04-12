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Хави — об уходе из «Барселоны»: моё решение не изменится, оно правильное

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Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз заявил о решении покинуть каталонский клуб по окончании сезона.
Хави — об уходе из «Барселоны»: моё решение не изменится, оно правильное
  • AP
  • © Joan Monfort

«Моё решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял, является правильным. И я не меняю своего мнения», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что специалист объявил об уходе из каталонской команды в конце сезона. 44-летний испанец возглавил её в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса».

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