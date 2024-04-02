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Sport.es: Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави может возглавить амстердамский «Аякс».
Sport.es: Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса»
  • Gettyimages.ru

По информации Sport.es, руководство клуба из Нидерландов ценит опыт работы тренера с молодёжью, а также желание владеть мячом.

Напомним, что специалист объявил об уходе из каталонской команды в конце сезона. 44-летний испанец возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» постараются убедить Хави остаться в клубе.

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