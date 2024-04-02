Sport.es: Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави может возглавить амстердамский «Аякс».

По информации Sport.es, руководство клуба из Нидерландов ценит опыт работы тренера с молодёжью, а также желание владеть мячом.

Напомним, что специалист объявил об уходе из каталонской команды в конце сезона. 44-летний испанец возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» постараются убедить Хави остаться в клубе.