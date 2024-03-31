В «Барселоне» постараются убедить Хави остаться в клубе
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«Я надеюсь и желаю, чтобы Хави остался в клубе. Мы обсуждаем с ним долгосрочный проект, и речь идёт не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави остаться в клубе», — цитирует вице-президента AS.
Напомним, что специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанец возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Хави подал в суд на журналиста, утверждавшего, что он проверял телефоны сотрудников.