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Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после матча ЛЧ с «Барселоной»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле подвергся травли после празднования гола в ворота «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после матча ЛЧ с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

После матча болельщики каталонского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока. Затем ему стали писать расистские оскорбления в соцсетях.

Негатив фанатов связан с тем, что Дембеле с 2017 по 2023 год защищал цвета «Барселоны» и в первом матче против свой бывшей команды бурно отпраздновал взятие ворот.

Встреча в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2. Вторая игра пройдёт в Барселона 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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