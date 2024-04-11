Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после матча ЛЧ с «Барселоной»
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После матча болельщики каталонского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока. Затем ему стали писать расистские оскорбления в соцсетях.
Негатив фанатов связан с тем, что Дембеле с 2017 по 2023 год защищал цвета «Барселоны» и в первом матче против свой бывшей команды бурно отпраздновал взятие ворот.
Встреча в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2. Вторая игра пройдёт в Барселона 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.