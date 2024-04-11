Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после матча ЛЧ с «Барселоной»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле подвергся травли после празднования гола в ворота «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

После матча болельщики каталонского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока. Затем ему стали писать расистские оскорбления в соцсетях.

Негатив фанатов связан с тем, что Дембеле с 2017 по 2023 год защищал цвета «Барселоны» и в первом матче против свой бывшей команды бурно отпраздновал взятие ворот.

Встреча в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2. Вторая игра пройдёт в Барселона 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.