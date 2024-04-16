«Боруссия» дома обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

Дортмундская «Боруссия» на своём поле обыграла мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал турнира.

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 4:2 (общий счёт по сумме двух матчей — 5:4).

В составе немецкой команды в первом тайме отличились Юлиан Брандт (34-я минута) и Йен Матсен (39-я).

Благодаря автоголу Матса Хуммельса и точному удару Анхеля Корреа (49-я, 64-я) испанцы сумели отыграться, однако хозяева снова смогли забить дважды подряд: Никлас Фюллькруг на 71-й минуте и Марсель Забитцер на 74-й установили итоговый счёт в матче.

В следующем раунде футболисты немецкой команды встретятся с ПСЖ, который в двухматчевом противостоянии победил «Барселону».

Ранее сообщалось, что в УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ.