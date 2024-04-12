УЕФА возбудил дело в отношении «Барселоны» из-за нацистского приветствия фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против испанской «Барселоны» из-за болельщиков, которые изображали нацистское приветствие в ходе первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

Каталонцы могут остаться без поддержки своих болельщиков в выездном матче следующего раунда турнира, если смогут в него пробиться, сообщает L'equipe.

Французское издание со ссылкой на RMC Sport сообщает, что болельщики «Барселоны» не только использовали нацистское приветствие, но и изображали обезьяну.

Сообщалось, что все правонарушители были задержаны полицией Парижа.

Ответная игра между соперниками пройдёт 16 апреля в Испании.

Ранее «Барселона» в гостях победила ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов.