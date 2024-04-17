Sport Mediaset: суд обязал «Ювентус» выплатить Роналду €9,77 млн
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Об этом сообщает Sport Mediaset.
Напомним, у форварда было тайное соглашение с туринцами, позволяющее клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки «Ювентус» не выплатил Роналду €19,9 млн. Осенью 2023 года португалец обратился в суд.
Отмечается, что коллегия постановила, что обе стороны несут ответственность.
Роналду был признан виновным в бездействии и поэтому получит только половину требуемой суммы.
Ранее сообщалось, что Роналду может оказаться в суде из-за своего брата.