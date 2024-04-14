Corriere Torino: Роналду может оказаться в суде из-за своего брата
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По информации Corriere Torino, в отношении брата игрока возбуждено дело в связи с предполагаемым мошенничеством.
В 2019 году было выпущено 13 тыс. футболок CR7Museu, над дизайном которых работал Авейру. Компания adidas заметила сходство со своей продукцией и запретила продажу. Но вместо того, чтобы утилизировать товар, футболки стали продаваться в музее Роналду.
Отмечается, что футболист может быть вызван в суд 31 мая.
Ранее сообщалось, что Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем».