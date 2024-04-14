RT в Telegram
Подпишись

Corriere Torino: Роналду может оказаться в суде из-за своего брата

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть вызван в суд в качестве свидетеля по делу своего брата Угу Динарте Сантуша Авейру.
Corriere Torino: Роналду может оказаться в суде из-за своего брата
  • Gettyimages.ru

По информации Corriere Torino, в отношении брата игрока возбуждено дело в связи с предполагаемым мошенничеством.

В 2019 году было выпущено 13 тыс. футболок CR7Museu, над дизайном которых работал Авейру. Компания adidas заметила сходство со своей продукцией и запретила продажу. Но вместо того, чтобы утилизировать товар, футболки стали продаваться в музее Роналду.

Отмечается, что футболист может быть вызван в суд 31 мая.

Ранее сообщалось, что Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить