Президент ПСЖ: в матче с «Барселоной» увидел то, чего не видел уже 13 лет

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе своей команды над ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это великолепный момент для клуба. Победить здесь непросто, но я был в этом уверен. Увидел то, чего не видел уже 13 лет: вся команда вместе, все сражаются друг за друга», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.

Игра в Барселоне завершилась со счётом 4:1. Общий счёт по сумме двух матчей — 6:4.

Соперником парижан в матчах 1/2 финала будет дортмундская «Боруссия», которая в двухматчевом противостоянии победила «Атлетико».

Ранее ПСЖ повторил еврокубковые достижения «Метца» и «Кёльна», обыграв «Барселону».