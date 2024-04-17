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Президент ПСЖ: в матче с «Барселоной» увидел то, чего не видел уже 13 лет

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе своей команды над ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это великолепный момент для клуба. Победить здесь непросто, но я был в этом уверен. Увидел то, чего не видел уже 13 лет: вся команда вместе, все сражаются друг за друга», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.

Игра в Барселоне завершилась со счётом 4:1. Общий счёт по сумме двух матчей — 6:4. 

Соперником парижан в матчах 1/2 финала будет дортмундская «Боруссия», которая в двухматчевом противостоянии победила «Атлетико».

Ранее ПСЖ повторил еврокубковые достижения «Метца» и «Кёльна», обыграв «Барселону».

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