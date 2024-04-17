Мбаппе ответил, изменит ли победа над «Барселоной» его решение покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, поменяется ли его решение об уходе из французского клуба после победы над «Барселоной» в матче 1/4 финала лиги чемпионов.

«Нет, нет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Игра между командами завершилась со счётом 4:1 в пользу французского клуба. Общий счёт по сумме двух матчей — 6:4.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее ПСЖ повторил еврокубковые достижения «Метца» и «Кёльна», обыграв «Барселону».