«Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах

Леверкузенский «Байер» установил рекорд продолжительности беспроигрышной серии для команд из топ-5 европейских чемпионатов.

Сегодня «Байер» сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом» в ответном матче Лиги Европы УЕФА (1:1).

Таким образом, немецкий коллектив не проигрывает на протяжении 44 матчей подряд во всех турнирах.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал «Ювентусу», который в 2012 году не уступал на протяжении 43 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Астон Виллы» не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче с «Лиллем».