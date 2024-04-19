«Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах
«Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений
Сегодня «Байер» сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом» в ответном матче Лиги Европы УЕФА (1:1).
Таким образом, немецкий коллектив не проигрывает на протяжении 44 матчей подряд во всех турнирах.
Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал «Ювентусу», который в 2012 году не уступал на протяжении 43 матчей подряд.
Ранее сообщалось, что вратарь «Астон Виллы» не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче с «Лиллем».