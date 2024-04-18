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Экс-тренер «Спартака» вывел «Астон Виллу» в полуфинал Лиги конференций

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Английская «Астон Вилла», которую возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери, сумела пробиться в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
Экс-тренер «Спартака» вывел «Астон Виллу» в полуфинал Лиги конференций
  • Gettyimages.ru

Коллектив из Англии уступил в ответном матче 1/4 финала на выезде со счётом 2:1, но прошёл в следующую стадию по сумме двух встреч (3:3, 4-3 в серии пенальти). 

Счёт в матче открыл экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи, который забил на 15-й минуте. В середине второго тайма Андре Бенджамин упрочил преимущество хозяев, однако за три минуты до конца основного времени матча защитник гостей Мэтти Кэш забил и перевёл игру в дополнительное время. 

После ухода из московского «Спартака» Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16 и ещё один раз с «Вильярреалом» в сезоне-2020/21.

В параллельном матче «Фиорентина» обыграла «Викторию Плзень».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное хозяева отличились дважды: сначала отличился Николас Гонсалес (92-я минута), а после преимущество итальянского коллектива удвоил Кристиано Бираги (108-я). В первом матче, который прошёл в чешском городе Пльзень, команды голов не забили. 

Ранее сообщалось, что Миранчук выйдет на поле с первых минут в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем».

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