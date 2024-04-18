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Миранчук выйдет на поле с первых минут в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем»

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в основной состав на ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы с «Ливерпулем».
Миранчук выйдет на поле с первых минут в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ливерпулем»
  • Gettyimages.ru

Полностью ростер итальянской команды выглядит следующим образом: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац, Мартен Де Рон, Эдерсон, Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Тен Копмейнерс, Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка.

В основу мерсисайдцев вошли Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс, Мохаммед Салах, Луис Диас, Коди Гакпо.

Первую встречу россиянин начал в запасе и появился на поле только в концовке.

Ранее «Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Вероной» в Серии А.

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