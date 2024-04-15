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«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Вероной» в Серии А

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«Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Аталанты» голы забили Джанлука Скамакка (13-я минута) и Эдерсон (18-я). У «Вероны» отличились Дарко Лазович (56-я) и Тейянни Нослин (60-я).

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте матча.

«Аталанта» набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Аршавин отреагировал на выход Миранчука на замену на 89-й минуте матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».

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