«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Вероной» в Серии А
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе «Аталанты» голы забили Джанлука Скамакка (13-я минута) и Эдерсон (18-я). У «Вероны» отличились Дарко Лазович (56-я) и Тейянни Нослин (60-я).
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте матча.
«Аталанта» набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее Аршавин отреагировал на выход Миранчука на замену на 89-й минуте матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».