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«Марсель» обыграл «Бенфику» в серии пенальти и прошёл в полуфинал Лиги Европы

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«Марсель» на своём поле в серии послематчевых 11-метровых ударов обыграл лиссабонскую «Бенфику» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.

В сегодняшней встрече французский коллектив одержал победу со счётом 1:0 — автором единственного гола стал Фарис Мумбанья, забивший на 79-й минуте.

В первом матче противостояния лиссабонцы на своём поле взяли верх — 2:1.

В серии пенальти хозяева оказались точнее — 3:2. 

Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд прошёл «Марсель», соперником которого станет «Аталанта» с Алексеем Миранчуком. 

Ранее сообщалось, что «Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах.

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