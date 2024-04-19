«Марсель» обыграл «Бенфику» в серии пенальти и прошёл в полуфинал Лиги Европы
В сегодняшней встрече французский коллектив одержал победу со счётом 1:0 — автором единственного гола стал Фарис Мумбанья, забивший на 79-й минуте.
В первом матче противостояния лиссабонцы на своём поле взяли верх — 2:1.
В серии пенальти хозяева оказались точнее — 3:2.
Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд прошёл «Марсель», соперником которого станет «Аталанта» с Алексеем Миранчуком.
Ранее сообщалось, что «Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах.