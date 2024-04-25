Газзаев: ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА с целью унизить Россию

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на обвинения экс-тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил армейцев в подкупе судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Напомним, Ги Ру заявил, что во время ответного матча «Осера» и ЦСКА ему сообщили, что в сумке одного из рефери нашли часы с рубинами. Это, по его словам, свидетельствует об ангажированности арбитров.

«Бред сивой кобылы! В таком возрасте и не такие вещи могут присниться. У меня есть предположение: Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже», — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что не понимает, почему Ги Ру начал говорить об этой ситуации только спустя 20 лет, и подчеркнул, что армейцы продемонстрировали превосходство над соперником в честной борьбе на футбольном поле.

Ранее экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума.