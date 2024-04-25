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Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума

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Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывания бывшего главного тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил руководство армейцев в подкупе судей в 1/4 финала Кубка УЕФА во время очных встреч этих команд.
Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Напомним, Ги Ру заявил, что во время ответного матча «Осера» и ЦСКА в Кубке УЕФА сезона-2004/05 ему сообщили, что в сумке одного из рефери нашли часы с рубинами.

«Из ума выжил дедушка, с ума он сошёл просто под старость лет, что ещё тут можно сказать», — отреагировал Гусев в разговоре с РИА Новости.

Тот розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы красно-синие под руководством Валерия Газзаева выиграли.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи об отставке Федотова.

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