«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Марселем» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Аталанта» и «Марсель» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча в Марселе на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 1:1.

В составе итальянского клуба мяч забил Джанлука Скамакка (11-я минута). Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

У «Марселя» отличился Шансель Мбемба (20-я).

Ответный матч между командами состоится 9 мая.

Ранее «Аталанта» без Миранчука победила «Монцу» в матче Серии А.