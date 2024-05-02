«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Марселем» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Встреча в Марселе на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 1:1.
В составе итальянского клуба мяч забил Джанлука Скамакка (11-я минута). Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.
У «Марселя» отличился Шансель Мбемба (20-я).
Ответный матч между командами состоится 9 мая.
Ранее «Аталанта» без Миранчука победила «Монцу» в матче Серии А.