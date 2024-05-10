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Черчесов не исключил, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может выйти в стартовом составе на финал Лиги Европы.
Черчесов не исключил, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Давайте порадуемся за Алексея, что россиянин будет в финале Лиги Европы. Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с Гасперини, он своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — сказал Черчесов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Аталанта» победила «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 2:0. Миранчук вышел на замену на 56-й минуте матча.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Лиги Европы. Соперником «Аталанты» станет «Байер».

Ранее «Аталанта» с Миранчуком победила «Салернитану» в матче Серии А.

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