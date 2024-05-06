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«Аталанта» с Миранчуком победила «Салернитану» в матче Серии А

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«Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 35-го тура Серии А.

Встреча в Салерно на стадионе «Ареки» завершилась со счётом 2:1.

В составе клуба из Бергамо отличились Джанлука Скамакка (57-я минута), Тён Копмейнерс (63-я). Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл на поле 46 минут и не отметился результативными действиями.

У «Салернитаны» мяч забил Лум Чауна (18-я).

Таким образом, «Аталанта» набрала 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Салернитана» (15) располагается на 20-й позиции.

Ранее журналист Нобель Арустамян оценил положение Миранчука в команде.

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