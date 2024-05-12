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«Байер» разгромил «Бохум» в Бундеслиге и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей

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«Байер» победил «Бохум» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Байер» разгромил «Бохум» в Бундеслиге и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей
  • AP

Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Патрик Шик (41-я минута), Виктор Бонифаце (45+2'), Амин Адли (76-я), Йосип Станишич (86-я) и Алекс Гримальдо (90+3').

«Байер» набрал 87 очков и занимает первое место в чемпионате страны. В активе «Бохума» 33 очка и 14-я позиция.

Отметим, что «Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 50 матчей. Клубу принадлежит рекорд Европы по количеству матчей без поражений.

Ранее «Байер» вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы.

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