На зависть другим: «Аталанта» с Миранчуком вышла в финал Лиги Европы, «Байер» вновь сотворил чудо

«Аталанта» дома разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы. Её соперником в решающем матче станет «Байер», в очередной раз сотворивший маленькое чудо. Леверкузенцы к 80-й минуте уступали «Роме» со счётом 0:2, позволив экс-игроку «Зенита» Леандро Паредесу дважды реализовать пенальти, но умудрились спастись и установить рекорд Старого Света по продолжительности беспроигрышной серии. В свою очередь титул Лиги конференций оспорят «Фиорентина» и «Олимпиакос». Итальянцы на выезде нанесли 20 ударов по воротам «Брюгге», однако вырвали ничью лишь в самой концовке, а греки вновь расправились с «Астон Виллой» Унаи Эмери благодаря дублю Аюба Эль-Кааби.

Сейвы Свилара и удар Станишича

Перед «Ромой» в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Байером», казалось, стояла невыполнимая задача — на выезде отыграть гандикап в два пропущенных дома безответных мяча. Однако римляне не собирались сдаваться, а Даниэле Де Росси выпустил в основе сразу троих нападающих: Стефана Эль-Шаарави, Сердара Азмуна и Ромелу Лукаку. И бельгиец уже в дебюте убежал на рандеву с Матеем Коваржем, но не сумел его переиграть.

Далее подавляющее преимущество было на стороне леверкузенцев. В первом тайме они создали уйму моментов, но не реализовали их. Виной всему поймавший кураж Миле Свилар, совершивший невероятные 12 сейвов. Чего стоит эпизод, когда он сначала справился с ударом Амина Адли, а затем чудом среагировал на добивание от Адама Гложека. А когда и серб был бессилен, на помощь приходила фортуна — всё тот же Гложек угодил в штангу.

Незадолго до перерыва сработала знаменитая футбольная присказка. Гости заработали пенальти буквально на ровном месте. Жонатан Та зацепил Азмуна в собственной штрафной, и Данни Маккели указал на точку. Леандро Паредес представившимся шансом воспользовался. Таким образом, два бывших исполнителя «Зенита» организовали гол. Удивительно, но по истечении часа ситуация повторилась. Только теперь непутёвый Гложек, опекая иранца, сыграл рукой. Посмотрев повтор, рефери назначил второй пенальти, а аргентинец оформил дубль.

Любая другая команда могла сдаться в такой ситуации, но только не «Байер», в текущем сезоне регулярно берущий своё благодаря характеру. Вот и на этот раз подопечным Хаби Алонсо улыбнулась удача. В концовке бесподобный Свилар допустил помарку, играя на выходе, а Джанлука Манчини оказался к этому не готов, и снаряд от него залетел в сетку. На то, чтобы забить ещё, у «волчицы» оставалось достаточно времени, но не получилось организовать даже подобие финального штурма. Зато Йосип Станишич на 97-й минуте принёс хозяевам ничью.

Так они не только впервые с 2002-го вышли в финал еврокубка, но и побили рекорд «Бенфики» 60-х годов прошлого века по продолжительности беспроигрышной серии в Европе. Теперь в активе немецкого коллектива 49 таких встреч подряд во всех соревнованиях.

Невезение Жиго и шедевр Руджери

Однако решающее противостояние не обойдётся без итальянской дружины. «Аталанта» после ничьи в первом матче дома разгромила «Марсель» — 3:0. «Олимпик» чуть больше владел мячом, но отметился всего одним выстрелом в створ и создал минимум подходов. Бергамоски же ещё в дебюте могли снять все вопросы, если бы были чуть точнее. Уже на шестой минуте Шарль Де Кетеларе едва не сломал штангу, а чуть позже Джанлука Скамакка сотряс перекладину с линии вратарской, а Пау Лопес справился с добиванием.

Однако по истечении получаса Адемола Лукман всё же открыл счёт ударом с линии штрафной. Причём невольно помог ему Самэуль Жиго. Экс-защитник «Спартака» пытался подстраховать Шанселя Мбемба, и мяч от его колена срикошетил в сетку. Окончательно всё стало ясно, когда Маттео Руджери, подключившись к атаке и воспользовавшись скидкой Лукмана, аккуратно отправил снаряд в дальнюю девятку.

Незадолго до этого на замену вышел Алексей Миранчук. К сожалению, россиянин не лучшим образом воспользовался шансом. Запомнился лишь момент, когда Де Кетеларе пытался покатить партнёру мяч на пустые, но выполнил слишком слабую передачу, и её перехватил защитник. Зато другой резервист Эль Билал Туре убежал к чужим воротам и довёл разрыв до крупного. Причём он мог отдать пас направо Миранчуку, но пробил сам. Однако едва ли произошедшее сильно расстроило отечественного хавбека, поскольку сине-чёрные впервые в истории сразятся за еврокубок.

Дубль Эль-Кааби и магия Мендилибара

Крайне любопытными получились и полуфиналы Лиги конференций. Например, «Олимпиакос» неделю назад сотворил громкую сенсацию, на выезде обыграв «Астон Виллу» со счётом 4:2. В ответном матче перед бирмингемцами стояла сложнейшая задача и они не только не решили её, но и опять уступили.

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Уже на десятой минуте отличился их злой гений Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик в предыдущем поединке. Гости пытались спастись и владели мячом 70% времени, но толку от этого было немного. Пирейцы спокойно оборонялись в полном составе и перекрывали все подступы к своей штрафной. Даже если оппонентам позволяли бить, то с дальней дистанции.

А Константинос Цолакис не только справился с прямой работой, но и на флажке отметился результативной передачей. После его выноса Эль-Кааби убежал на рандеву с Эмилиано Мартинесом и удвоил преимущество. Сначала рефери отменили гол из-за офсайда, но, изучив повтор, изменили вердикт. Так возрастной марокканец, большую часть карьеры проведший на родине и в Китае, забил пять мячей в ворота «Астон Виллы».

Это позволило «Олимпиакосу» сотворить историю, ведь до того в финал еврокубка из греческих клубов пробивался лишь «Панатинаикос» в далёком 1971-м. Не иначе, коллективу помогла магия Хосе Луиса Мендилибара. Под руководством испанца в предыдущем сезоне «Севилья» в очередной раз завоевала кубок ЛЕ. Спустя всего год он способен взять международный трофей с пирейцами. Увеличивает шансы и то, что финал турнира состоится в Афинах.

Курьёз Ванакена и пенальти Бельтрана

Да и «Брюгге» здорово потрепал нервы «Фиорентине». В середине первого тайма бельгийская дружина записала себе в актив довольно курьёзный гол. Ханс Ванакен выполнил подачу в штрафную на Максима Де Кёйпера. Тот немного не добрался до мяча, но смутил Пьетро Терраччано, и снаряд юркнул в дальний.

Далее гости владели подавляющим преимуществом и нанесли в пять раз больше ударов (20 против четырёх). Однако везение им до поры не сопутствовало. В частности, подопечные Винченцо Итальяно дважды попали в перекладину.

Но в концовке, когда сложилось впечатление, что дополнительного времени не избежать, они заработали одиннадцатиметровый. Додо выполнил подачу в чужую штрафную, а свежий Мбала Н'Зола в борьбе опередил уставшего Брандона Мехеле. В итоге последний ударил соперника коленом в лицо. Симон Миньоле был близок к тому, чтобы отразить выстрел Лукаса Бельтрана с точки, однако немного не дотянулся.

В довершение всех бед уже заменённый к тому моменту Денис Одои был удалён за конфликт с Додо. А по жёлтой карточке получили ещё три человека, включая самого бразильца. Главное, «Фиорентина» всё же добилась своего и во второй раз подряд вышла в финал третьего по значимости еврокубка.