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«Аталанта» с Миранчуком победила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

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«Аталанта» победила «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте с передачи Шарля де Кетеларе счёт открыл Адемола Лукман. На 52-й минуте Маттео Руджери забил второй гол команды. Третий гол на 95-й минуте забил Эль Билал Туре.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 56-й минуте матча.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Лиги Европы. Соперником «Аталанты» станет победитель полуфинала «Байер» — «Рома».

Ранее сообщалось, что Миранчук остался в запасе «Аталанты» на ответный матч полуфинала Лиги Европы.

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