«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций во второй год подряд
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Встреча в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 1:1.
В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу — 3:2. Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Астон Вилла» — «Олимпиакос».
Таким образом, «Фиорентина» во второй год подряд примет участие в решающем матчем Лиги конференций. Год назад итальянцы в финале уступили «Вест Хэму» (1:2).
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.