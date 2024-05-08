«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций во второй год подряд

Бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.

Встреча в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 1:1.

В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу — 3:2. Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Астон Вилла» — «Олимпиакос».

Таким образом, «Фиорентина» во второй год подряд примет участие в решающем матчем Лиги конференций. Год назад итальянцы в финале уступили «Вест Хэму» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.