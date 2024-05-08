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«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала ЛЧ

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Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В составе «Реала» с первых минут выйдут: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго и Винисиус.

За «Баварию» сыграют: Нойер, де Лигт, Дайер, Мазруаи, Лаймер, Киммих, Павлович, Зане, Мусиала, Гнабри и Кейн.

Встреча между командами пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Счёт первого матча — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

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