«Боруссия» победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года

«Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил защитник «шмелей» Матс Хуммельс, отличившийся после розыгрыша углового.

Таким образом, подопечные Эдина Терзича по сумме двух матчей (1:0, 1:0) вышли в финал турнира впервые с 2013 года — тогда дортмундский клуб уступил «Баварии» со счётом 1:2.

Соперник «шмелей» станет известен 8 мая в ответной встрече «Бавария» — «Реал» (2:2).

Ранее Ташуев заявил, что шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов равны.