Ташуев заявил, что шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов равны

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящем втором матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

«Первый матч «Баварии» и «Реал Мадрида» напоминал мне шахматную партию. Думаю, вторая игра будет такая же. Один матч финала Лиги чемпионов решает всё. «Бавария» — опытная команда. Не сказал бы, что у «Реала» есть большое преимущество. Шансы равны», — приводит слова Ташуева ODDS.

Матч «Реал» — «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 мск. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Ранее Ташуев заявил, что у «Боруссии» есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов.