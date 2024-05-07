Ташуев заявил, что шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов равны
- РИА Новости
«Первый матч «Баварии» и «Реал Мадрида» напоминал мне шахматную партию. Думаю, вторая игра будет такая же. Один матч финала Лиги чемпионов решает всё. «Бавария» — опытная команда. Не сказал бы, что у «Реала» есть большое преимущество. Шансы равны», — приводит слова Ташуева ODDS.
Матч «Реал» — «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 мск. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.
Ранее Ташуев заявил, что у «Боруссии» есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов.