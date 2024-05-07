RT в Telegram
Подпишись

Ташуев заявил, что шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов равны

Короткая ссылка
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящем втором матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».
Ташуев заявил, что шансы «Баварии» и «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов равны
  • РИА Новости

«Первый матч «Баварии» и «Реал Мадрида» напоминал мне шахматную партию. Думаю, вторая игра будет такая же. Один матч финала Лиги чемпионов решает всё. «Бавария» — опытная команда. Не сказал бы, что у «Реала» есть большое преимущество. Шансы равны», — приводит слова Ташуева ODDS.

Матч «Реал» — «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 мск. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Ранее Ташуев заявил, что у «Боруссии» есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить