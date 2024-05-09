Магия Мадрида: «Реал» забил дважды за три минуты и вырвал победу у «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» на своём поле сделал камбэк в концовке матча и вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном матче полуфинала с «Баварией» подопечные Карло Анчелотти пропустили первыми. Альфонсо Дэвис, сменивший травмировавшегося ещё в первом тайме Сержа Гнабри, на 68-й минуте неотразимо выстрелил с правой ноги в дальний угол. Но мадридцы ответили на это двумя точными ударами вышедшего со скамейки Хоселу. На 88-й испанец оказался первым на добивании и наказал Мануэля Нойера за грубую ошибку, а на 91-й замкнул прострел Антонио Рюдигера. При этом концовку встречи омрачило странное решение бригады арбитров под руководством Шимона Марциняка, фактически прервавшее результативную атаку мюнхенцев.

Для «Баварии» нынешний сезон стал одним из худших в XXI веке. Ещё в августе мюнхенцы разгромно уступили «Лейпцигу» в Суперкубке, а из национального Кубка вылетели уже во втором раунде, проиграв скромному «Саарбрюккену». А потом сенсационно провалились в чемпионате Германии, позволив «Байеру» избавиться от обидного прозвища «Неверкузен». И тем самым фактически предрешили судьбу своего главного тренера, которому с вероятностью 99% придётся искать новую работу летом.

Тем не менее не всё было потеряно. И у «Баварии» оставалась отличная возможность скрасить впечатление от ужасающего соревновательного года, по итогам которого она могла остаться без трофеев впервые с 2012-го. Несмотря на все проблемы, «красные» по-прежнему сохраняли шансы на успех в Лиге чемпионов. Правда, для выхода в финал надо было брать верх не над кем-нибудь, а над самой титулованной командой турнира — мадридским «Реалом», на днях отпраздновавшим свою 36-ю победу в Ла Лиге.

Да, фаворит ответного матча 1/2 финала ЛЧ был предельно ясен. Ведь «Реал» не только проводил его на своём поле, но и мог рассчитывать почти на всех ключевых исполнителей. К этому моменту в лазарете оставался лишь Давид Алаба, в то время как у «Баварии» были недоступны как Кингсли Коман, так и травмировавший голеностоп во встрече со «Штутгартом» Рафаэл Геррейру. Тем не менее что-то беспокоило Карло Анчелотти. По словам Дани Карвахаля, с приближением дня игры наставник волновался всё больше и больше, тем не менее он обошёлся практически без замен. Разве что вернул в основу вышеупомянутого правого защитника, отбывавшего дисквалификацию.

Чего не скажешь о Тухеле, сделавшем сразу три перестановки. В центре обороны пару с Эриком Дайером составил Маттейс де Лигт, оставивший на скамейке лучшего защитника Серии А сезона-2022/23 — Ким Мин Джэ, а Томаса Мюллера сменил Серж Гнабри. Также в запас перекочевал Леон Горецка, уступивший место Александру Павловичу. И это было довольно рискованным ходом, ведь ранее 20-летний хавбек провёл лишь 116 минут в главном еврокубке. И уж точно не выходил на переполненный «Сантьяго Бернабеу» в ключевой игре года.

Неделю назад «Бавария» с первых же минут рванула вперёд и к десятой могла забить если не трижды, то дважды, но в этот раз стартовый спурт выдали уже мадридцы. На правах хозяев те завладели инициативой и могли открыть счёт уже в дебюте, но Родриго не успел на классный разрезающий пас Карвахаля. И хотя мюнхенцы действовали осторожнее обычного, всё же старались отвечать на выпады соперника. И чуть было не добились своего. Будь Гнабри чуть поточнее, его удар в дальний угол вполне мог стать результативным, но мяч прошёл в паре метров от штанги ворот Андрея Лунина. Да, Тибо Куртуа уже восстановился от тяжелейшей травмы, но за этой встречей наблюдал с лавки.

При этом первый 100%-ный момент всё же создал именно «Реал», причём вышло это довольно курьёзно. Казалось, после выноса Эрика Дайера мяч не покинул пределы поля, но главный арбитр Шимон Марциняк всё же зафиксировал аут. «Сливочные» молниеносно возобновили игру и быстро добрались до штрафной противника, но удар Винисиуса на себя приняла штанга, а сработать на добивании Родриго помешал блистательный Мануэль Нойер.

Вплоть до 25-й минуты всё продолжалось в похожем ключе: «Реал» доминировал на поле и больше владел инициативой, но «Бавария» регулярно огрызалась. И не перестала делать это даже после того, как лишилась Гнабри. Из-за травмы задней поверхности бедра тот был вынужден попросить замену, а вместо него вышел Альфонсо Дэвис, долгое время считавшийся одной из главных трансферных целей королевского клуба. И с этого момента число ярких эпизодов сократилось до минимума. Хозяева не могли прорваться через массированную оборону гостей, но и те не могли похвастаться ничем, кроме стерильного контроля.

И до перерыва коллективы отметились лишь парой неплохих дальних ударов. Сначала Винисиус то ли пробил, то ли прострелил с левого фланга, проверив бдительность Нойера. А потом «пушку расчехлил» Нуссайр Мазрауи, но из центральной зоны. Однако Лунин тоже был начеку. Отдыхать соперники ушли при равном счёте.

После перерыва серьёзных изменений не произошло, разве что «Реал» немного сменил направление своих атак. Всё чаще они стали развиваться через Винисиуса, буквально терроризировавшего де Лигта и Йозуа Киммиха на фланге. Только за первые десять минут он четырежды оставил не у дел оппонентов, но его передачи до адресата дошли лишь раз — Родриго не попал в створ. У «Баварии» же с конкретикой было чуть-чуть, но получше. Острым получился как заблокированный удар Дэвиса, так и выстрел Гарри Кейна в ближний угол. Лунин справился, а впоследствии завалившийся в штрафной англичанин пенальти всё же не выпросил.

Постепенно «Реал» стал всё туже затягивать удавку на шее «Баварии», но Нойер поймал настоящий кураж. Со штрафного здорово ударил Родриго — Мануэль выудил мяч из угла, Винисиус после очередного прорыва выстрелил с ходу — тот снова сработал выше всяких похвал. До поры до времени его уровню соответствовал и Лунин, но на 68-й минуте всё же дрогнул. Всё тот же Дэвис сместился с бровки и с неудобной, правой ноги попал аккурат в дальний угол.

«Реал» мог восстановить паритет уже спустя три минуты. Начо Фернандес подставил ногу под прострел с фланга и застал врасплох Нойера. Но после видеопросмотра Марциняк не указывал на точку. Прямо перед касанием мяча испанец руками взял за лицо Киммиха и отпихнул от себя. Тот упал на газон и схватился за лицо, и этого было достаточно, чтобы арбитр зафиксировал нарушение правил. И оставил мадридцев в статусе догоняющих.

Анчелотти пошёл ва-банк. К этому моменту на поле уже успели появиться Лука Модрич и Эдуарду Камавинга, а за девять минут до окончания основного времени на подмогу им вышли Браим Диас и Хоселу. Тухель же до предела насытил оборонительную линию, выпустив Кима вместо Сане, а потом освежил и нападение, бросив в бой Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга. Но в этом соревновании наставников лучше оказался более опытный итальянец.

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Безусловно, ничего бы не произошло, если бы не грубейшая ошибка Нойера на 88-й минуте, который буквально воспроизвёл один из обиднейших ляпов в карьере другого легендарного немца — Оливера Кана. На чемпионате мира 2002 года тот выпустил мяч из рук после не самого опасного удара Ривалдо, позволив Роналдо преуспеть, в то время как Мануэля обескуражил выстрел Винисиуса. На добивании первым был Хоселу, сравнявший счёт. А уже спустя три минуты габаритный испанец откликнулся на прострел Антонио Рюдигера и оформил дубль — при полном попустительстве защиты «красных».

В итоге команды переиграли более 14 минут. И за это время «Бавария» не смогла создать практически ничего опасного у ворот «Реала», если бы не одно «но». Щепотку скандальности этому матча добавила бригада арбитров, принявшая довольно странное решение в самой концовке. В момент дальнего заброса на Мазрауи тот находился на одной линии с последним защитником мадридцев, но арбитр дал свисток, после чего де Лигт оставил не у дел Лунина. Однако Марциняк не указал на центр, вызвав гнев со стороны мюнхенцев.

Так или иначе, но «Реал» сотворил невероятный камбэк и одержал победу над «Баварией» в ответном матче, в шестой раз с 2014 года пробившись в финал Лиги чемпионов. И тем самым лишил немецких фанатов надежд увидеть ремейк решающего противостояния 11-летней давности. С «Боруссией» сразятся именно подопечные Анчелотти и уж точно подойдут к этой встрече в статусе фаворитов. Ведь за последние 27 лет ни разу не останавливались в шаге от трофея.