Дубль Хоселу позволил «Реалу» обыграть «Баварию» и выйти в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1. (первая игра — 2:2).

На 68-й минуте счёт в матче открыл игрок гостей Альфонсо Дэвис. Спустя четыре минуты мадридцы могли отыграться, но судья не засчитал гол Начо Фернандеса из-за фола. Вышедший на замену Хоселу смог вернуть равенство в игре, отличившись на 88-й минуте, а затем он же в компенсированное время поставил окончательную точку в матче.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Тони Кроос стал вторым немецким футболистом, сыгравшим 150 матчей в Лиге чемпионов.