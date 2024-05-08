Кроос стал вторым немецким футболистом, сыгравшим 150 матчей в ЛЧ

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

34-летний игрок проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов. Он стал седьмым футболистом в истории турнира, достигшим такой отметки, а также вторым немцем после полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.

Встреча между командами проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первого матча — 2:2.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали оскорбления в адрес Лионеля Месси перед матчем с «Баварией».