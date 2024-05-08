Кроос стал вторым немецким футболистом, сыгравшим 150 матчей в ЛЧ
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34-летний игрок проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов. Он стал седьмым футболистом в истории турнира, достигшим такой отметки, а также вторым немцем после полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.
Встреча между командами проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первого матча — 2:2.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали оскорбления в адрес Лионеля Месси перед матчем с «Баварией».