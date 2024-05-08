RT в Telegram
Подпишись

Кроос стал вторым немецким футболистом, сыгравшим 150 матчей в ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».
Кроос стал вторым немецким футболистом, сыгравшим 150 матчей в ЛЧ
  • AP
  • © M. Gracia Jimenez

34-летний игрок проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов. Он стал седьмым футболистом в истории турнира, достигшим такой отметки, а также вторым немцем после полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.

Встреча между командами проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первого матча — 2:2.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали оскорбления в адрес Лионеля Месси перед матчем с «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить