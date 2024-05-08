Париж без голов: «Боруссия» вновь победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов

«Боруссия» в гостях взяла верх над «Пари Сен-Жермен» и третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов. Матч на «Парк де Пренс» завершился с тем же счётом, что и неделей ранее — 1:0 в пользу дортмундцев, а автором единственного гола стал Матс Хуммельс, на 50-й минуте замкнувший подачу Юлиана Брандта с углового. При этом подопечные Луиса Энрике нанесли 30 ударов по воротам и четырежды угодили в каркас, но так и не смогли застать врасплох Грегора Кобеля.

Неделю назад «Боруссия» сотворила сенсацию и на своём поле взяла над «Пари Сен-Жермен». Но пусть дортмундцы и имели какое-никакое преимущество перед ответной встречей, их котировки это не поднимало. По мнению букмекеров, явными фаворитами считались парижане, а их выход в финал Лиги чемпионов казался делом решённым. И это было заметно и по поведению самих представителей французского клуба. Так, предельно спокойным и уверенным в себе выглядел Килиан Мбаппе, твёрдо говоривший о намерении завоевать путёвку в следующий раунд.

Действительно, в преддверии второго матча всё говорило за ПСЖ. Красно-синие имели преимущество своего поля и располагали куда более звёздным подбором исполнителей, а наставник наверняка успел найти ключи к массированной обороне «шмелей». Гостям же оставалось рассчитывать лишь на самоотверженную игру своих лидеров, наверняка жаждущих сделать подарок своей легенде Марко Ройсу. Несколько дней назад стало известно, что 34-летний полузащитник летом в статусе свободного агента покинет клуб, за который выступал с 2012 года и более 400 раз надевал жёлтую футболку. По этому показателю он уступает лишь Роману Вайденфеллеру, Матсу Хуммельсу и Михаэлю Цорку.

По сравнению с предыдущей встречей, тренеры произвели лишь две перестановки в составах на двоих. И обе на счету Энрике. Но если появление в старте Лукаса Бералдо был вынужденным — травму получил основной центральный защитник коллектива Лукас Эрнандес, то выход Гонсалу Рамуша можно назвать тактическим ходом. Очевидно, специалист решил дать Мбаппе поиграть на его любимой позиции — левого флангового нападающего, вследствие чего Брэдли Баркола пришлось отправиться на скамейку.

Тем не менее, на первых минутах хозяева будто берегли своё главное оружие, практически все атаки проводя через противоположный, правый край. И там царил не только ставший главным плеймейкером команды Усман Дембеле, но и Ашраф Хакими, раз за разом оказывавшийся чуть ли не у углового флажка. И чуть было не помог отличиться тому же Рамушу — португалец опередил Хуммельса, но толком пробить не сумел. Зато это удалось Мбаппе, как только мяч дошёл до него. Но «выстрел» низом не доставил никаких проблем Грегору Кобелю.

В целом, в первые 25 минут соперники действовали довольно осторожно. ПСЖ не хотел давать визави возможность укрепить преимущество, а «Боруссии» рисковать и вовсе было нечего, ведь их устраивала даже нулевая ничья. Но сказать, что «шмели» наглухо закрылись в обороне тоже нельзя. Временами они навязывали жёсткий прессинг, да и самый яркий момент первой половины тайма создали именно подопечные Эдина Терзича. Юлиан Рюэрсон сыграл в стенку с партнёром и пробил с лёта, угодив в сетку с внешней стороны. На этом фоне попытка Рамуша ударить с разворота из-за пределов штрафной выглядела немного скромнее.

Постепенно «Пари Сен-Жермен» всё же стал прибирать инициативу к своим рукам. Атаки хозяев стали всё более затяжными, но довести осаду ворот «Боруссии» до логического завершения не могли ни Витинья, ни Дембеле. А когда парижане уж слишком увлеклись наступлением, великолепный шанс представился дортмундцам. Реактивный Карим Адейеми на скорости прорвался к чужой площади и в падении пробил низом. И если бы не великолепный Джанлуиджи Доннарумма, счёт мог быть открыт.

По окончании первого тайма на табло так и остались гореть нули, всецело устраивающие «Боруссию». И хотя план Энрике с Рамушем явно работал не лучшим образом, в перерыве специалист не совершил ни одной рокировки. И вера в своих подопечных чуть было не принесла успех. На второй же минуте тайма хозяева были в сантиметрах от гола, но «выстрел» Мбаппе был заблокирован, а Уоррен Заир-Эмери с пары метров попал в штангу. И буквально сразу же сработала известное футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе». В ходе розыгрыша углового опытнейший Хуммельс «отклеился» от явно уступающего ему в этом компоненте Бералдо и неотразимо пробил головой.

«Пари Сен-Жермен» оказался в тяжелейшем положении. Ему было необходимо забивать дважды, только чтобы перевести матч в дополнительное время, но не клеилось абсолютно ничего. Сложилось впечатление, будто пропущенный мяч немного надломил парижан, в течение следующих минут пяти не покидавших свою половину поля. И это при том, что Терзич был вынужден отправить отдыхать одного из своих лидеров. Судя по всему, повреждение не позволило Адейеми отыграть все 90 минут, вследствие чего шанс проявить себя представился Ройсу.

По-настоящему французы «проснулись» лишь по истечении часа встречи. Всё началось с попадания Нуну Мендеша в штангу, а продолжилось прорывом Дембеле, остановленным на границе штрафной лишь ценой нарушения правил. Казалось, Даниэле Орсато назначит 11-метровый, но тот ограничился лишь свободным. А появившийся на замену Марко Асенсио ударил из рук вон плохо и угодил в собственного одноклубника — Маркиньоса.

Терзич отреагировал на перестановки в составе «Пари Сен-Жермен». Если Энрике бросил в бой атакующих Асенсио и Баркола, то наставник «Боруссии» — габаритного Никласа Зюле, до предела насытив защитную линию коллектива. И продираться сквозь неё стало практически невозможно, да ещё и сами «шмели» действовали в высшей мере самоотверженно. Так, в одном из эпизодов Хуммельс лицом заблокировал «выстрел» соперника, чуть было не получив травму. Правда, уже в другом чуть было не оформил дубль — был зафиксирован офсайд.

Происходившее в последние 15 минут матча напоминало агонию. ПСЖ имел множество шансов не только перевести противостояние в дополнительное время, но даже решить все вопросы без экстра-таймов, однако удача оставила их. В общей сложности красно-синие нанесли 30 ударов по воротам, но в створ не могли попасть ни замыкавший навес Маркиньос, ни «стрелявший» издали Ли Кан Ин. Однако обиднее всего должно быть Витинье и Мбаппе, проверившим на прочность перекладину. Француз ещё несколько раз практически выходил на рандеву с вратарём, но либо мазал, либо исполнял явно не на своём уровне. А временами и вовсе предпочитал упасть, надеясь на благосклонность Орсато.

В итоге, «Пари Сен-Жермен» так и не смог хотя бы раз застать врасплох Кобеля и был вынужден признать капитуляцию. «Боруссия» же продемонстрировала невероятную стойкость и впервые с 2013 года вышла в финал Лиги чемпионов. И пусть там она не будет считаться фаворитом, списывать её со счетов уж точно не стоит.