Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра на острие ножа

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Реал» очень опасен, но с ним можно играть. Это будет равная игра на острие ножа. В футболе очень многое сводится к хладнокровию и реализации», — цитирует Мюллера сайт клуба.

Первая встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 8 мая в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч «Бавария» — «Реал».