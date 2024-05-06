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Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра на острие ножа

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра на острие ножа
  • Gettyimages.ru

«Реал» очень опасен, но с ним можно играть. Это будет равная игра на острие ножа. В футболе очень многое сводится к хладнокровию и реализации», — цитирует Мюллера сайт клуба.

Первая встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 8 мая в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч «Бавария» — «Реал».

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