Гол Фюллькруга, штанга Мбаппе и промахи Дембеле: «Боруссия» победила ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Боруссия» на своём поле сломила сопротивление «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. На протяжении всей встречи подопечные Эдина Терзича на равных сражались с одной из самых звёздных команд Европы, а на 39-й минуте забили единственный мяч. Никлас Фюллькруг откликнулся на роскошную длинную передачу Нико Шлоттербека и застал врасплох Джанлуиджи Доннарумму ударом в ближний угол. Во втором тайме парижане могли восстановить паритет, но Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими попали в штангу, а Усман Дембеле несколько раз промахнулся из убойных позиций.

В отличие от первого полуфинала Лиги чемпионов второй выглядел довольно предсказуемым. Да, перед началом турнира многие вряд ли ожидали увидеть на этой стадии и «Пари Сен-Жермен», и «Боруссию», но представить, что дортмундцы сумеют совершить сенсацию и остановить чемпионов Франции, было крайне сложно. Всё же до этого этапа они добрались скорее благодаря удачному жребию и неожиданному провалу «Атлетико» в ответной встрече, нежели поставленной игре и тренерскому гению Эдина Терзича, о возможной отставке которого говорилось по ходу сезона. А по уровню исполнителей команды и вовсе были несопоставимы. Так, если стоимость состава парижан оценивалась в €1,02 млрд, то их соперников — в €463,7 млн.

Частично признавал разницу в уровне и сам Терзич, считавший «Боруссию» наименее опытной среди полуфиналистов Лиги чемпионов. Но в то же время называл её наиболее «голодной» из всех и надеялся, что именно этот фактор позволит его подопечным навязать борьбу более звёздным оппонентам. Но если Эдину было необходимо вселить уверенность в своих футболистов, то Луису Энрике — не допустить шапкозакидательских настроений. Возможно, именно поэтому тот в довольно жёсткой форме ответил журналисту, назвавшему ПСЖ фаворитом. И заверил, что вылет станет разочарованием для любого из коллективов.

И с этим было сложно спорить. Ведь «Пари Сен-Жермен» не только не добирался до финала с 2020 года, но, возможно, имел последнюю возможность завоевать главный европейский клубный трофей в эпоху Килиана Мбаппе. А «Боруссия» в последний раз заходила так далеко аж 12 лет назад. Тогда подопечные Юргена Клоппа дошли до решающего матча, но там были биты извечными противниками из «Баварии». А теперь имели хоть и призрачный, но шанс реваншироваться за ту неудачу.

Несмотря на статус андердога, «Боруссия» со старта старалась действовать первым номером. Возможно, хотела повторить трюк «Баварии» во вчерашней встрече с «Реалом» и выдать мощный дебют. Но если мюнхенцы создали пару классных моментов уже в первые десять минут, то дортмундцы сделали это лишь на 14-й. И воспользовались именно ошибкой левого защитника Нуну Мендеша, которому с самого начала приходилось сдерживать и Юлиана Риэрсона, и Джейдона Санчо. Англичанин отобрал мяч у португальца и отдал на Юлиана Брандта, а тот бросил в прорыв Марселя Забитцера. Однако австриец не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму в очной дуэли.

«Пари Сен-Жермен» попытался последовать примеру «Реала» и сразу после этого перехватить инициативу, но этого не вышло. За первые 30 минут гости ограничились лишь двумя неточными ударами Усмана Дембеле, но действовали уж слишком осторожно, предоставляя соперникам огромную свободу на флангах. И хозяева этим охотно пользовались. Санчо с Рюэрсоном беспрепятственно творили на правом краю и чуть было не организовали ещё один момент. Но дальний выстрел Брандта был заблокирован.

Казалось, ПСЖ пора было проснуться, но тот оставался крайне пассивен и за десять минут до окончания основного времени тайма был наказан. Как и во вчерашней встрече, к первому голу привела потрясающая дальняя передача. Да, заброс Нико Шлоттербека со своей половины поля был не таким элегантным, как пас низом Тони Крооса, но не менее эффектным и точным. Никлас Фюллькруг открылся на грани офсайда и легко разобрался с Доннаруммой. Но на этом беды парижан не закончились. Ведь в том же эпизоде травму колена получил Лукас Эрнандес.

Француз уступил место своему тёзке Бералдо. Но равноценной заменой тот считаться не мог. И уже спустя пару минут чуть было не стал одним из виновников второго пропущенного гола. Фюллькруг буквально перед его лицом пожонглировал мячом и отдал на Забитцера, но Доннарумма чудесным образом спас свою команду. А падение в штрафной и сопутствующие тому муки Яна Матсена остались без внимания арбитра Энтони Тейлора.

Несмотря на неутешительные результаты первой половины, в перерыве Энрике обошёлся без перестановок. И частично оказался прав, ведь его подопечные ожили и в таком сочетании. Если дальний выстрел Брэдли Баркола был пристрелочным, то Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими не просто могли, а должны были забивать. Но обоим дико не повезло. Сначала француз обводящим ударом угодил в штангу, а спустя пару секунд то же самое сделал и марокканец. На этом правый латераль не остановился и чуть позднее «вырезал» шикарный навес на Фабиана Руиса. Правда, испанец с пары метров промахнулся мимо створа.

ПСЖ наконец начал демонстрировать футбол, достойный одной из самых мощных по составу команд Европы. Но это если говорить об атаке, в то время как в центре обороны потеря Эрнандеса ощущалась. Ведь именно в этой зоне возник очередной момент, когда Фюллькруг мог замыкать передачу Санчо с лицевой линии. Но немец не сумел точно пробить с лёту и «простил» парижан. А чуть позднее не дотянулся до верховой подачи. В этом эпизоде его немного подтолкнул Мендеш, однако рефери вновь никак не отреагировал.

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Терпение Энрике лопнуло, и наставник всё же провёл первую невынужденную замену, выпустив Рандаля Коло Муани вместо Баркола. И с его появлением сменилась и схема. «Пари Сен-Жермен» перешёл на формацию 4—4—2 с ромбом, где роли форвардов исполняли экс-футболист «Айнтрахта» и Мбаппе, а Дембеле расположился на позиции атакующего хавбека. И именно Усман мог восстановить паритет, но чудеса реакции проявил Грегор Кобель.

Тем ироничнее, что последний 100%-ый шанс восстановить равенство в счёте упустил именно бывший футболист «Боруссии». На 80-й минуте Дембеле вновь бил из убойной позиции, но пожалел свою бывшую команду и запустил мяч выше перекладины. На этом фоне удары Витиньи, Руиса и Уоррена Заира-Эмери были не такими опасными, хотя и они могли спасти «горожан» от сенсационного поражения.

В итоге «Боруссия» так и не отдала своё преимущество. А будь порасторопнее Брандт или поточнее Фюллькруг, и вовсе могла второй раз огорчить Доннарумму. Но и этого ей хватило, чтобы сенсационно одержать победу над «Пари Сен-Жермен» на своём поле и до предела закрутить интригу в данном противостоянии. По крайней мере теперь оно кажется совсем не таким предсказуемым.