Independent: Клопп может вернуться в «Боруссию»

Руководство дортмундской «Боруссии» изучает возможность возвращения в клуб Юргена Клоппа, который объявил о своём уходе из «Ливерпуля».

По информации The Independent, специалист может занять одну из руководящих должностей в структуре клуба. Вопрос с возвращением Клоппа будет рассматриваться до лета 2025 года.

В январе стало известно, что наставник принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.