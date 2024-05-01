Пас Крооса, гол Сане в стиле Роббена и два пенальти: «Бавария» не удержала победу над «Реалом» в первом полуфинале Лиги

«Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля здорово начали встречу и могли отличиться трижды, но не воспользовались своими шансами и на 24-й минуте пропустили — Тони Кроос шикарным пасом вывел один на один Винисиуса. В начале второго тайма мюнхенцы перевернули игру благодаря точным ударам Лероя Сане из пределов штрафной и Гарри Кейна с 11-метровой отметки, однако ни развить, ни удержать добытое преимущество не смогли. В концовке Ким Мин Джэ поймал на бедро Родриго и тем самым помог мадридцам сравнять счёт с пенальти и увезти ничью.

В XXI веке противостояние «Баварии» и «Реала» обрело статус классического в Лиге чемпионов. В общей сложности гранды европейского футбола провели 20 очных встреч, причём лишь две из них — на групповой стадии турнира, в то время как остальные — в плей-офф. И в трёх последних двухматчевых сериях верх брали именно мадридцы. Сильнее они были в 2018-м и 2017-м, а в 2014-м и вовсе не оставили немцам шансов, отгрузив в их ворота пять безответных мячей. Причём четыре из них — на «Альянц Арене». И в двух случаях на тренерском мостике пребывал легендарный Карло Анчелотти. Но если десять лет назад тот руководил испанским коллективом, то три года спустя — немецким.

Неудивительно, что на пресс-конференции Папу Карло спросили о том триумфальном выезде в Мюнхен в середине 2010-х. И хотя специалист назвал это хорошим воспоминанием, попросил не проецировать тот результат на грядущую дуэль в 1/2 финала. Ведь пусть «Бавария» и неудачно выступила в Бундеслиге, в еврокубке представляла серьёзную угрозу, подтверждением чему стали её победы над «Лацио» и «Арсеналом».

Правда, против мюнхенцев говорила не только история встреч между командами. В то время как «Реал» не мог рассчитывать на уже давно находящегося в лазарете Давида Алабу, а также дисквалифицированного Дани Карвахаля, у «Баварии» под вопросом оставался выход на поле целого ряда исполнителей. Давно обосновался в госпитале Кингсли Коман, из-за травм недавнюю игру с «Айнтрахтом» пропустили Дайо Упамекано, Джамал Мусиала и Маттейс де Лигт, решили поберечь и не до конца восстановившихся Лероя Сане и Сержа Гнабри. А Конрад Лаймер был заменён уже на 28-й минуте.

Тем не менее в стартовый состав попали и Мусиала с Сане, и Лаймер, в то время как Гнабри остался в запасе. Хотя Томас Тухель предрекал, что тот поразит ворота «Реала» на «Альянц Арене». При этом центр защиты предстал в довольно необычном виде — пару Ким Мин Джэ составил Эрик Дайер, хотя ранее они провели вместе лишь два полных матча и в обоих «Бавария» не добилась успеха: поражение от «Байера» (0:3) и ничья с «Фрайбургом» (2:2).

Тем не менее на первых минут тестировали на прочность оборону «Реала», а не «Баварии». И та трещала по швам. Только за первые десять минут хозяева имели несколько великолепных шансов отличиться, но дважды свою команду спас Андрей Лунин, а ещё столько же раз мюнхенцев подвело исполнение. И если Сане не попал в створ из пределов штрафной, то Кейн — с центра поля. Англичанин пытался забросить мяч за шиворот вышедшему вперёд голкиперу, но не преуспел.

Казалось, происходящее на поле начинает напоминать ответную встречу между «Реалом» и «Манчестер Сити», а на 24-й минуте параллелей появилось ещё больше. Да, незадолго до этого гости прибрали инициативу к своим рукам и стали гораздо чаще оказываться на половине поля соперника, но к голу привела не позиционная атака. Находившийся рядом с центральным кругом Тони Кроос отдал фантастический пас низом на 30 м, а ворвавшийся в штрафную Винисиус легко расправился с Мануэлем Нойером.

И после этого игра будто бы успокоилась. «Реал» стал значительно строже действовать в обороне и пресекать любые попытки прорваться к владениям Лунина, да и сама «Бавария» будто растерялась, не ожидая такой пощёчины. Признаки жизни она подала лишь ближе к окончанию первого тайма, когда заработала стандарт в непосредственной близости от ворот. Однако Кейн пробил пусть мощно, но неточно, а уже считаные секунды спустя почти с той же точки не лучшим образом выстрелил и Родриго. Правда, в том же эпизоде жёлтую карточку получил Нуссайр Мазрауи.

Уже в перерыве Тухель сделал первую перестановку и выпустил Рафаэла Геррейру вместо Леона Горецки. Но поначалу это не помогло ни усилить оборону, ни добавить идеи в атаке. «Реал» продолжал контролировать ход матча и уже на 51-й минуте мог упрочить преимущество, организовав образцовый контрвыпад. В первой половине Джуд Беллингем был вынужден в основном работать в средней линии и практически не обострял, но в нужный момент проявил свои навыки ассистента и вывел на убойную позицию Крооса. Однако укрепиться в статусе главного героя Тони помешал Нойер, парировавший его шикарный кручёный удар.

И после этого «Бавария» ясно дала понять, что остаётся одной из лучших команд Европы, даже если проводит один из худших сезонов за многие годы. Ровно четыре минуты ей понадобилось, чтобы перевернуть ход матча с ног на голову. Для «Реала» ничего не предвещало беды, но сначала Сане в стиле Арьена Роббена сместился с правого фланга в центр и ударом в ближний угол застал врасплох зазевавшегося Лунина, а потом Лукас Васкес сбил Мусиалу в собственной штрафной. Главный арбитр Клеман Тюрпен указал на точку, а Кейн реализовал 11-метровый.

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Воодушевлённая «Бавария» рванула вперёд и на радостях чуть не забила ещё парочку. Кейн мог оформить дубль, Дайер чуть было не огорчил Лунина после розыгрыша углового. «Реал» же явно «поплыл» и долгое время не мог подстроиться под изменившиеся реалии. Действовать в высоком темпе не удавалось, а в низком не позволяли поймавшие кураж мюнхенцы. Не помогали даже замены — сначала Начо Фернандеса сменил Эдуардо Камавинга, а потом на выручку поспешили и Лука Модрич с Браимом Диасом.

Но «Реал» уже давно приучил, что способен добиваться своего даже в тех случаях, когда всё складывается не в его пользу. И в этот раз снова продемонстрировал свою суперсилу. Если с первой попытки Винисиус не смог оформить дубль (его удар парировал покинувший раму Нойер), то со второй попытки всё же преуспел. Родриго заставил Кима сфолить в штрафной, а его соотечественник не стал отставать от Кейна и великолепно пробил с точки. И восстановил паритет — 2:2.

В оставшееся время «Бавария» ещё пыталась всё же вырвать победу и обеспечить себе хотя бы небольшое преимущество перед выездом на «Сантьяго Бернабеу», но сделать этого так и не смогла. Матч завершился вничью, что лишь упрочило «Реал» в статусе фаворита противостояния. Ведь на своём поле он не уступал мюнхенцам с 2001 года.