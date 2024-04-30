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«Бавария» и «Реал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

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«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

На 24‑й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Лерой Сане с передачи Конрада Лаймера на 53‑й минуте сравнял.

Харри Кейн на 57‑й минуте забил второй гол «Баварии», реализовав пенальти, который был назначен за фол Лукаса Васкеса из «Реала» в своей штрафной площади. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счёт, также реализовав пенальти, назначенный за фол Ким Мин‑Чжэ.

Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Мюллер стал третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ игр за один клуб.

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