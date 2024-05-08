Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе неоднозначно отреагировал на вопрос о мадридском «Реале» после вылета из Лиги чемпионов УЕФА.

После вопроса, будет ли он болеть за «Реал», Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с журналистами, сообщает RMC Sport.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Накануне парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале дортмундской «Боруссии» (общий счёт — 0:2). Сегодня «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией» в рамках ответного матча 1/2 финала турнира.

Ранее сообщалось, что переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн.