Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале»
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После вопроса, будет ли он болеть за «Реал», Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону, где общался с журналистами, сообщает RMC Sport.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Накануне парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале дортмундской «Боруссии» (общий счёт — 0:2). Сегодня «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией» в рамках ответного матча 1/2 финала турнира.
Ранее сообщалось, что переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн.