Альварес: переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн
- AP
- © Emilio Morenatti
Как сообщает журналист Рамон Альварес в социальных сетях, сумма состоит из бонуса за продление контракта (€89,6 млн) и бонуса к заработной плате за текущий сезон (€38,2 млн).
В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Мбаппе готов отказаться от привычной позиции на поле ради игры за «Реал».