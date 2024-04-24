Альварес: переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лишится суммы, предусмотренной за лояльность в случае продления контракта с французским клубом.

Как сообщает журналист Рамон Альварес в социальных сетях, сумма состоит из бонуса за продление контракта (€89,6 млн) и бонуса к заработной плате за текущий сезон (€38,2 млн).

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов отказаться от привычной позиции на поле ради игры за «Реал».