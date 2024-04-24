Footmercato: Мбаппе готов отказаться от привычной позиции на поле ради игры за «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может сменить позицию на футбольном поле в мадридском «Реале».

Как сообщает Footmercato, привыкший к игре на фланге атаки Мбаппе может взять на себя роль центрального форварда в мадридской команде.

По информации источника, форвард готов к тому, что ему придётся изменить стиль игры.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.