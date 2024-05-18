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«Байер» завершил чемпионат Германии без поражений

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«Байер» победил «Аугсбург» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Байер» завершил чемпионат Германии без поражений
  • AP
  • © Martin Meissner

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27-я). Единственный мяч «Аугсбурга» на 62-й минуте забил Мерт Комур.

Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 51 матча. Команда выиграла чемпионат страны, проведя сезон без единого поражения.

«Бавария» в параллельном матче проиграла «Хоффенхайму» (2:4) и оказалась на третьем месте в чемпионате.

На втором месте в турнирной таблице расположился «Штутгарт», разгромивший «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:0).

Ранее «Байер» вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы.

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