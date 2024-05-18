«Байер» завершил чемпионат Германии без поражений
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Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27-я). Единственный мяч «Аугсбурга» на 62-й минуте забил Мерт Комур.
Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 51 матча. Команда выиграла чемпионат страны, проведя сезон без единого поражения.
«Бавария» в параллельном матче проиграла «Хоффенхайму» (2:4) и оказалась на третьем месте в чемпионате.
На втором месте в турнирной таблице расположился «Штутгарт», разгромивший «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:0).
Ранее «Байер» вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы.