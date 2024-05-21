Последним матчем Крооса за «Реал» станет финал Лиги чемпионов с «Боруссией»

Последним матчем немецкого полузащитника Тони Крооса за мадридский «Реал» станет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 с дортмундской «Боруссией».

Сегодня игрок объявил, что не будет продлевать контракт с клубом и завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024.

Таким образом, в составе «Реала» Кроос проведёт ещё два матча: с «Бетисом» в Примере и с «Боруссией» в рамках финала Лиги чемпионов. Решающая игра за титул пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

34-летний немец присоединился к мадридцам в 2014 году. Всего за команду он провёл 463 матча, забил 28 мячей и сделал 98 результативных передач. В составе сливочных он выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Кроос трогательно попрощался с «Реалом».