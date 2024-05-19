Невыполненные обещания: почему уход Джикии из «Спартака» закономерен, но стал таким резонансным

Георгий Джикия покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Действующий контракт с выступавшим за команду с 2017 года защитником не будет продлён, и летом он станет свободным агентом. При этом ещё в феврале председатель совета директоров клуба Александр Матыцын утвердительно отвечал на вопрос о продолжении сотрудничества с футболистом. Почему красно-белые решили расстаться со своим капитаном и где он может продолжить карьеру — в материале RT.

За последние несколько дней «Спартак» сделал несколько важных, но в то же время резонансных шагов, дающих понимание о намерении клуба сменить курс развития. За два тура до завершения чемпионата России было объявлено о назначении на должность главного тренера Деяна Станковича, что положило конец разговорам о возможном сохранении своего поста Владимиром Слишковичем. А потом была поставлена точка и в истории с Георгием Джикией, чьё будущее обсуждалось на протяжении нескольких месяцев. Руководство красно-белых заявило об уходе капитана по окончании сезона.

«214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея. Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — заявили в пресс-службе команды, спустя сутки простившейся и с Виктором Мозесом.

Безусловно, в последнее время всё указывало на скорое расставание с Джикией. В этом сезоне защитник на клубном уровне выходил на поле всего в 12 матчах во всех турнирах и провёл на поле лишь 821 минуту. И это при том, что серьёзных травм не получал. В октябре-ноябре он был вынужден пропустить 27 дней из-за ушиба ребра, а в апреле выбыл ещё на девять из-за проблем с мышцами. Однако продолжал оставаться в запасе. Изначально причину тому видели в натянутых отношениях с уже бывшим наставником Гильермо Абаскалем, но после отставки испанца практически ничего не изменилось.

Да, Георгий вышел на замену во втором тайме ответного матча Кубка России с «Зенитом» и отыграл 26 минут, но с того момента шанса проявить себя ему так и не представилось (до поединка 29-го тура РПЛ с «Рубином»). Причём Слишкович не обратился к его услугам даже в тот момент, когда в лазарете находились оба основных центральных защитника — Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Казалось, в таких условиях сделать ставку на опытного капитана будет логично, но в финале Пути регионов с «Балтикой» серб выпустил тройку в составе Никиты Чернова, Павла Маслова и Руслана Литвинова. И именно их несогласованные действия привели к голу Кевина Андраде в дебюте, так и оставшемся победным. В старт же он попал лишь на домашнюю встречу с «Рубином» — уже после сообщения о его скором уходе.

Поэтому решение «Спартака» не продлевать контракт с Джикией вряд ли можно назвать неожиданным. Как рассказал «Матч ТВ» знакомый с ситуацией источник, переговоры о новом договоре даже не велись, а на днях член совета директоров клуба Павел Жданов сообщил самому футболисту, что в команде на него не рассчитывают. И произошедшее вряд ли вызвало бы такой резонанс, если бы не два фактора: статус Георгия и опрометчивые заявления руководства.

Так, ещё в начале февраля председатель совета директоров красно-белых Александр Матыцын довольно однозначно высказывался о том, останется ли Джикия в коллективе. Тогда он сказал: «Конечно, а что, есть какие-то вопросы?» Хотя их было предостаточно. Ведь в тот момент развивался конфликт россиянина с Абаскалем, активно освещавшийся в прессе. К слову, сам Георгий не отрицал его наличие и объяснял отсутствие игровой практики предвзятым к нему отношением со стороны специалиста.

Возможно, то был лишь пиар-ход руководства, уже давно подумывавшего прекратить сотрудничество с опытным, но проблемным защитником. Ведь в последние два года Джикия регулярно травмировался и имел проблемы с лишним весом, из-за чего далеко не всегда показывал привычный ему уровень мастерства. Но при этом получал довольно большие по меркам РПЛ деньги. По данным СМИ, его зарплата составляла €3 млн в год. И он вполне мог не согласиться пойти на понижение оклада. Ведь защитник не только провёл семь лет в команде, но и помог ей завоевать несколько трофеев, попутно став одним из её символов.

В футбольном сообществе новость об уходе Джикии вызвала колоссальный резонанс. На неё отреагировали многие эксперты, как нынешние, так и экс-партнёры Георгия по «Спартаку», а также бывший владелец красно-белых Леонид Федун. По его словам, случившееся его не удивило.

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок. Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещё продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдёт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Очень тепло о капитане высказался нападающий «Спартака» Александр Соболев, назвавший его «другом, лидером и человеком с большой буквы». В схожем ключе о бывшем одноклубнике отозвался ныне защищающий цвета «Марселя» Самуэль Жиго. По его словам, тот очень много помогал ему как в период адаптации в России, так и после разрыва крестообразных связок.

«Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана «Спартака». Он действительно хороший парень, очень забавный и классный защитник... Повторюсь, мне очень жаль. Я желаю ему всего наилучшего. Мы до сих пор общаемся, он честный парень, с которым было приятно играть рядом», — сказал Жиго.

Зато предельно жёстко высказался агент спортсмена Вадим Шпинёв. Он в грубой манере прошёлся по боссам красно-белых, которые якобы сначала обещали продлить договор с Джикией, а потом изменили позицию.

«Придя в футбол, надо головой думать, понимать и жить футболом — знать, что такое психология, людей... Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Так или иначе, тему с уходом Джикии из «Спартака» уже можно считать закрытой. Вопрос же в том, где он продолжит карьеру. И тут мнения экспертов расходятся. По мнению бывшего наставника красно-белых Андрея Чернышова, тот не просто пригодится, но усилит любой коллектив РПЛ. Однако легенда десятикратных чемпионов страны Валерий Кечинов думает иначе.

«Джикия многое сделал для «Спартака» и болельщиков. Он был лидером в обороне и раздевалке. Но в силу возраста пришло время расстаться с командой. Через это проходили все. Думаю, с его опытом он пригодится середняку или ниже среднего — тем же «Ахмату» или «Рубину» Джикия придётся ко двору. Заканчивать ему ещё рано», — заявил Кечинов.

В СМИ уже успели появиться слухи о переговорах между Джикией и «Локомотивом», который давно считался одним из возможных мест продолжения карьеры спортсмена. Ведь именно его воспитанником он является. Но сами железнодорожники опровергли эту информацию. Отказались говорить о потенциальном приглашении Георгия в московском «Динамо» и «Урале», а о желании усилить состав опытным защитником заявили разве что в «Динамо» из Махачкалы. На данный момент команда возглавляет таблицу Первой лиги и является одним из фаворитов в борьбе за путёвку в РПЛ.

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«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать его, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. Для нас это бесценный игрок. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — объяснил президент махачкалинцев Гаджи Гаджиев.

Но существуют серьёзные сомнения, что те же махачкалинцы способны потянуть подписание Джикии. Как сообщалось в СМИ, футболист готов пойти на понижение зарплаты при переговорах с новой командой — с €3 млн до €1,4 млн. Но «Динамо» вряд ли потянет такой контракт. Как и многие другие клубы РПЛ с относительно скромным бюджетом.

В свою очередь, Шпинёв уверяет в наличии интереса к клиенту. По его словам, тот «очень востребован» и уже в скором времени может определиться с новой командой. Вопрос лишь в том, какого уровня она будет, сколько будет получать спортсмен и насколько долгосрочным станет соглашение. Ведь после такого сезона многие гранды могут отказаться платить большие деньги даже такому статусному игроку. Ведь неясно, в какой форме он находится и будет ли готов выходить на поле на регулярной основе.