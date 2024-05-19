Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака»

Защитник Самюэль Жиго высказался об уходе Георгия Джикии из московского «Спартака».

«Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана «Спартака».

Когда я впервые приехал в Россию, Джикия помог мне с адаптацией. А ещё сильно помогал мне в период, когда порвал крестообразные связки», — приводит слова Жиго «Чемпионат».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотиве» не рассматривали возможность подписания Джикии.