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Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака»

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Защитник Самюэль Жиго высказался об уходе Георгия Джикии из московского «Спартака».

«Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана «Спартака».

Когда я впервые приехал в Россию, Джикия помог мне с адаптацией. А ещё сильно помогал мне в период, когда порвал крестообразные связки», — приводит слова Жиго «Чемпионат».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотиве» не рассматривали возможность подписания Джикии.

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