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Бывший гендиректор «Спартака» призвал Карпина взять Джикию в «Ростов»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак отреагировал на уход защитника Георгия Джикии из московского клуба.
Бывший гендиректор «Спартака» призвал Карпина взять Джикию в «Ростов»
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Когда‑то все уходят. Думаю, что Джикия сам уходит. Наверное, агент нашёл ему какие‑то предложения. Или пусть его Карпин возьмёт в «Ростов», он может помочь команде», — цитирует Первака «Матч ТВ».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне.

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