Бывший гендиректор «Спартака» призвал Карпина взять Джикию в «Ростов»
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«Когда‑то все уходят. Думаю, что Джикия сам уходит. Наверное, агент нашёл ему какие‑то предложения. Или пусть его Карпин возьмёт в «Ростов», он может помочь команде», — цитирует Первака «Матч ТВ».
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне.