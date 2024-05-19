Бывший гендиректор «Спартака» призвал Карпина взять Джикию в «Ростов»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак отреагировал на уход защитника Георгия Джикии из московского клуба.

«Когда‑то все уходят. Думаю, что Джикия сам уходит. Наверное, агент нашёл ему какие‑то предложения. Или пусть его Карпин возьмёт в «Ростов», он может помочь команде», — цитирует Первака «Матч ТВ».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне.