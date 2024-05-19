Черчесов: Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость об уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«Это нормальное явление в футболе. Но с такими игроками надо расставаться соответственно. Джикия же спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака».