Агент — об уходе Джикии из «Спартака»: дают слово, а потом заворачивают обратно

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об уходе футболиста из клуба по окончании сезона.

«Что для меня может быть неожиданным в этом мире? Люди дают слово, а потом заворачивают обратно. Не знаю, кто принял это решение, наверное, первое лицо», — приводит слова Шпинёва РИА Новости.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее Каррера заявил, что готов пригласить Джикию в свой клуб «Асколи».