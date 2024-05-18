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Каррера заявил, что готов пригласить Джикию в свой клуб «Асколи»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из клуба.

«Мне очень жаль, потому что Джикия — не только очень хороший футболист, он профессионал своего дела и настоящий человек. Если будут такие мысли, желание у Джикии, я бы мог позвать его», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.

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