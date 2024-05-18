Каррера заявил, что готов пригласить Джикию в свой клуб «Асколи»
«Мне очень жаль, потому что Джикия — не только очень хороший футболист, он профессионал своего дела и настоящий человек. Если будут такие мысли, желание у Джикии, я бы мог позвать его», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.
Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.