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Соболев — об уходе Джикии: для «Спартака» это огромная потеря как игрока, так и личности

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе защитника Георгия Джикии после окончания сезона-2023/24.

«Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришёл в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всём. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Для «Спартака» это огромная потеря как игрока, так и личности», — написал Соболев в Telegram-канале.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.

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