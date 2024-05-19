«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1.
Голами в составе победителей отметились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс на 20-й, 28-й и 63-й минутах.
Единственный мяч у гостей забил Мирлинд Даку (77-я).
Таким образом, красно-белые продолжают занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Рубин» — на седьмой позиции (41 балл).
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.