«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии

«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс на 20-й, 28-й и 63-й минутах.

Единственный мяч у гостей забил Мирлинд Даку (77-я).

Таким образом, красно-белые продолжают занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Рубин» — на седьмой позиции (41 балл).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.