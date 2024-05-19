Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Соболева
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При этом в старте появился и сам нападающий. Встреча в настоящий момент проходит в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск.
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне.